​Житель Австралии выиграл тропический остров в лотерею

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Житель Австралии стал победителем лотереи, главным призом которой был тропический остров Кусаие, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Разыгрывали остров в лотерею австралийцы Даг и Салли Байц, жившие на Кусаие с 1990-х годов, но решившие вернуться на родину ради внуков.

Стоимость билета составляла около 50 австралийских долларов (36 долларов США). В розыгрыше приняли участие более 50 тыс. человек. Полное имя победителя не сообщается, известно лишь, что его зовут Джошуа.

Как рассказали супруги Байц, они не хотели продавать свой остров "нормальным способом", поскольку это было бы "реально скучно". Идея устроить лотерею принадлежит их сыну Адаму.