​Жену Обамы раскритиковали за несоблюдение ислама

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Супруга президента США Барака Обамы Мишель стала объектом осуждения в американской прессе и соцсетях.

Как передает Report, так, по мнению интернет-пользователей, наряд и поведение первой леди США во время визита в столицу Саудовской Аравии - Эр-Рияд, не соответствовали правилам исламского этикета.

В частности, возмущение пользователей Twitter вызвано тем, что Мишель Обама на встрече с королем Саудовской Аравии появилась без головного убора. В микроблогах жители королевства использовали хэштеги, в переводе с арабского означающие "Мишель Обама нескромная", "Мишель Обама простоволосая".

Отметим, согласно существующему в Саудовской Аравии дресс-коду, женщинам следует появляться в обществе в черной одежде и с покрытой головой.

В то же время журналисты отмечают и другое нарушение этикета: супруга Барака Обамы и король пожали друг другу руки, что непозволительно для религии ислам. В частности, ислам запрещает мужчинам прикасаться к чужим женщинам.