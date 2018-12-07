Женщина нашла дочь, которую 69 лет считала погибшей - ФОТО

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Во Флориде 88-летняя Женевьева Пуринтон нашла свою дочь, которую 69 лет считала погибшей. По какой-то причине врачи обманули ее, сказав, что малышка родилась мертвой, передает Report.

Целую и невредимую ее отдали другой семье. Девочка росла, но всегда мечтала найти свою мать. ДНК-тест и современные технологии помогли уже взрослой женщине осуществить свою мечту - воссоединиться с родной мамой.

Обе они при встрече не могли сдержать слез.