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Женщина-астронавт NASA стала рекордсменкой по продолжительности пребывания в космосе

Женщина-астронавт NASA стала рекордсменкой по продолжительности пребыв

Американская астронавт Кристина Кох поставила рекорд по продолжительности нахождения в космосе среди женщин в ходе одиночного полета.

Как передает Report, oб этом сообщает телеканал CNN.

Как известно, Кох прибыла на МКС еще 14 марта.

Отмечается, что на момент 28 декабря она находится в космосе уже 289 дней.

Таким образом, Кох побила рекорд астронавта Пегги Уитсон, опередив ее по этому показателю на один день.

Ожидается, что новая рекордсменка будет находиться на МКС до февраля 2020 года.

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