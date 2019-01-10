Жена владельца Amazon может стать самой богатой женщиной в мире после развода

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Супруга основателя компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи после бракоразводного процесса может стать самой богатой женщиной на планете.

Как передаёт Report, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что состояние бизнесмена оценивается агентством в 137 миллиардов долларов, в то время как Forbes оценивает его в 150 миллиардов долларов. Пока что супруги никак не представили план по разделу финансовых активов.

Эксперты предполагают, что раздел пройдёт в равных долях. Таким образом, Маккензи получит состояние около 69 миллиардов долларов, что позволит ей стать самой богатой женщиной на планете. В то же время, если она получит лишь один процент от доли мужа, она всё равно войдёт в число богатейших представительниц прекрасного пола.

Ранее сообщалось, что американская компания Amazon, занимающаяся продажей товаров и услуг через интернет, стала самой дорогой компанией в мире, обогнав по результатам торгов всех своих конкурентов.