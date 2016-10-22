Жан-Клод Ван Дамм: первоочередная задача для США - улучшить отношения с РФ

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Американский актер Жан-Клод Ван Дамм считает, что одной из главных задач для Вашингтона является улучшение отношений с Москвой, а лучшим кандидатом на пост президента США является республиканец Дональд Трамп.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью журналистам новостного портала TMZ.

"Я люблю Америку, я приехал сюда, не имея ничего, и стал звездой благодаря людям. Мне очень хорошо в Америке, - сказал актер. - Но в настоящее время Америкой нужно управлять, как бизнесом, потому что у вас, ребята, проблемы".

"Я путешествую по всему миру, живу в Гонконге и приезжаю в Америку и в Европу, - добавил Ван Дамм. - Я несколько раз лично встречался с (президентом России Владимиром) Путиным, с (бывшим премьер-министром Италии Сильвио) Берлускони, с людьми в Китае, я встречался с (кандидатом в президенты США Дональдом) Трампом".

"В настоящее время человек, инвестировавший, скажем, два, три, четыре, пять, шесть миллиардов долларов в эту страну, хочет защитить свои интересы, поэтому сейчас уже нет времени обсуждать кибератаки, нет времени обсуждать что-либо, нежели полететь в Москву, выпить водки с Путиным и попытаться заключить мир", - сказал актер.

"Потому что все остальные страны слабые, за исключением Америки, которая сильная, и России, которая сильная. Поэтому им нужно пожать друг другу руки", - подчеркнул Ван Дамм.

Говоря о предвыборной гонке в США, он также добавил: "Ребята, вы обсуждаете не те вопросы в политике". "Прямо сейчас нам нужен Дональд Трамп", - пояснил актер свою позицию.