Землю под снесенным "Тадж-Махалом" оценили в 30 миллионов долларов

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Участок земли в австралийском городе Перте, где недавно снесли "Тадж-Махал на реке Суон" - недостроенное поместье индийского миллиардера Панкая Осваля, выставили на продажу за 30 миллионов долларов США, сообщает Report со ссылкой на Daily Mail.

В свое время Панкай Осваль и его супруга Радхика заплатили за землю в одном из престижных районов Перта, в месте, где река Суон впадает в Индийский океан, 22 миллиона долларов. Они планировали возвести на территории дом в индийском стиле с семью куполами, собственным храмом, спортивным залом, бассейном и гаражом на 17 автомобилей.

Строительство "Тадж-Махала на реке Суон" началось в 2010 году, но было приостановлено после того, как австралийские власти обвинили миллиардера в уклонении от уплаты налогов и нарушении городских строительных норм. В сентябре 2016 года администрация Перта вынесла решение о сносе недостроенного поместья. Вскоре дом был демонтирован.

Настоящий Тадж-Махал представляет собой мавзолей-мечеть, находящийся в Индии, на берегу реки Джампа. Здание включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.