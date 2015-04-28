В результате землетрясения почва под столицей Непала сдвинулась на три метра

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В результате разрушительного землетрясения в Непале почва под столицей Непала Катманду сдвинулась на три метра к югу. Как сообщает Report со ссылкой на британские СМИ, к такому выводу пришел эксперт по тектоническим колебаниям из Кембриджского университета Джеймс Джексон.

По его оценкам, в результате землетрясения высота высочайшего пика Земли - Эвереста осталась неизменной.

Ученые Университета Аделаиды в Австралии тоже пришли к выводу, что никакого изменения высоты Эвереста не произошло, а если и произошло, то лишь на несколько миллиметров. "Основной сдвиг произошел к западу от Эвереста, гора не находилась непосредственно над плоскостью тектонического смещения", - отметил один из сотрудников университета.

Высота Эвереста составляет 8 848 метров над уровнем моря.

Землетрясение магнитудой 7,8 - 7,9 произошло в Непале 25 апреля, оно оказалась самым сильным в регионе за последние 80 лет. По последним данным, в результате подземных толчков погибли более 4 тысяч человек.