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Report Georgia

Застрявших на необитаемом острове моряков спасли гигантские буквы SOS

Застрявших на необитаемом острове моряков спасли гигантские буквы SOS Моряки пробыли на острове три дня
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4 августа 2020 г. 13:10

Трое моряков пробыли в течение трех дней на острове Пайкелот в Индийском океане после того, как у их лодки кончилось топливо и они сбились с курса.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает издание Guardian.

Отмечается, что в воскресенье, 2 августа, австралийские и американские военные самолеты обнаружили их благодаря огромным буквам SOS, разложенным пропавшими на пляже необитаемого острова.

Мужчин нашли в 200 км к западу от того места, в которое они направлялись. Спасатели отметили, что травм у них не было.

Необитаемый остров Пайкелот, длиной менее 500 м, представляет собой низкий коралловый архипелаг, густо заросший лесом. 

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Версия на английском языке Beach SOS saves sailors stranded on tiny island

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