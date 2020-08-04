Застрявших на необитаемом острове моряков спасли гигантские буквы SOS

Моряки пробыли на острове три дня

Трое моряков пробыли в течение трех дней на острове Пайкелот в Индийском океане после того, как у их лодки кончилось топливо и они сбились с курса.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает издание Guardian.

Отмечается, что в воскресенье, 2 августа, австралийские и американские военные самолеты обнаружили их благодаря огромным буквам SOS, разложенным пропавшими на пляже необитаемого острова.

Мужчин нашли в 200 км к западу от того места, в которое они направлялись. Спасатели отметили, что травм у них не было.

Необитаемый остров Пайкелот, длиной менее 500 м, представляет собой низкий коралловый архипелаг, густо заросший лесом.