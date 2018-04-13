Заплыв туристов с крупнейшей в мире акулой попал на видео - ВИДЕО

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ У побережья штата Южная Калифорния в Мексике туристам удалось заснять на видео самую большую в мире китовую акулу, которая плавала вместе с людьми.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, автором видеозаписи является 36-летний оператор Тарсицио Саньюдо Суаресом (Tarsicio Sañudo Suarez), который сделал запись с помощью дрона.

На кадрах опубликованного видео запечатлены трое человек, плавающих около китовой акулы огромных размеров. Затем к компании присоединился четвертый пловец.

Один из купающихся практически сумел дотронуться до хвоста морского гиганта, подплыв к нему на расстояние вытянутой руки.

Как рассказал Суарес, китовые акулы, несмотря на свои размеры, являются очень спокойными и не могут причинить людям вреда. Также оператор добавил, что в тот день он тоже поплавал вместе с акулами и заснял их на видео.