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Запачканные кровью перчатки Линкольна продали на аукционе за $1,5 млн

Запачканные кровью перчатки Линкольна продали на аукционе за $1,5 млн Белые кожаные перчатки 16-го президента США Авраама Линкольна, которые он надел в театр в день своего убийства, были проданы на аукционе за $1,5 млн.
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23 мая 2025 г. 00:09
Запачканные кровью перчатки Линкольна продали на аукционе за $1,5 млн

Белые кожаные перчатки 16-го президента США Авраама Линкольна, которые он надел в театр в день своего убийства, были проданы на аукционе за $1,5 млн.

Как передает Report, об этом сообщает аукционный дом Freeman's-Hindman.

По его информации, он надел эти перчатки в театр Форда 14 апреля 1865 года, где на него было совершено покушение. После смерти Линкольна его тело перевезли в Белый дом на вскрытие, а пальто с вложенными в карман перчатками передали семье.

Аукционный дом распродает ценности 16-го президента США в рамках аукциона "Наследие Линкольна". Помимо перчаток, в коллекции представлены и другие личные вещи: пуговицы от манжета и исторические рукописи.

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