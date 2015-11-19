​Замминистра торговли: Для McDonald's закрыт путь на иранский рынок

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ "Иран не допустит присутствия McDonald's на рынке из-за непринятия народом американских ценностей".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил первый заместитель министра промышленности, рудников и торговли Моджтаба Хосроутадж.

Он отметил, что в некоторых товарах потребления можно увидеть символы США: "Например, взять McDonald's. В различных странах люди рассматривают McDonald's в качестве символа американского присутствия. Много лет народ Ирана осознавал, что США являются одним из наших врагов. Люди думают, что мы не должны допустить присутствия на данном этапе такого рода символа страны, с которой у нас конфликты в разных регионах и различные позиции по международным вопросам".

Отвечая на вопрос о возможном выходе McDonald's на иранский рынок после снятия санкций, Моджтаба Хосроутадж сказал: "Как это может быть, когда у нас такой разрыв в культурной области, у нас проблемы с визами, у нас различная позиция по международным вопросам? Так что мы не можем думать о том, что такого рода присутствие в нашей стране возможно".