Заложен фундамент самой высокой статуи в мире

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил штат Махараштра и заложил фундамент гигантской статуи Шиваджи, индийского национального героя, жившего около четырех веков назад.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, памятник планируют построить на искусственном острове в четырех километрах от берега Аравийского моря в районе города Мумбаи. Высота скульптуры составит 192 метра. Ожидается, что строительство обойдется в порядка 530 миллионов долларов.

Индийский памятник будет на 76 метров выше 116-метровой статуи Будды в Мьянме, которая считается самой высокой в мире. Статуя Свободы в Нью-Йорке уступит Шиваджи на 99 метров.