​Парламент Словении одобрил легализацию однополых браков

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Парламент Словении проголосовал за разрешение в стране однополых браков.

Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, законопроект поддержал 51 депутат, против проголосовали 28.

"Эта поправка определяет брак как пожизненное сообщество двух людей вне зависимости от их пола, что отменяет существовавшую до данного момента дискриминацию", - заявил депутат от оппозиционной партии "Объединенные левые" Матей Ватовец, представивший документ.

Около двух тысяч граждан Словении собрались перед зданием парламента с акцией протеста против принятия этого закона.