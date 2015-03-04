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    ​Парламент Словении одобрил легализацию однополых браков

    Законопроект поддержал 51 депутат, против проголосовали 28

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Парламент Словении проголосовал за разрешение в стране однополых браков.

    Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, законопроект поддержал 51 депутат, против проголосовали 28.

    "Эта поправка определяет брак как пожизненное сообщество двух людей вне зависимости от их пола, что отменяет существовавшую до данного момента дискриминацию", - заявил депутат от оппозиционной партии "Объединенные левые" Матей Ватовец, представивший документ.

    Около двух тысяч граждан Словении собрались перед зданием парламента с акцией протеста против принятия этого закона.

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