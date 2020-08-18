Зафиксирована самая высокая температура на Земле

В национальном парке Долина Смерти в Калифорнии, предположительно, зафиксирована самая высокая температура на Земле - 54,4 °C.

В национальном парке Долина Смерти в Калифорнии, предположительно, зафиксирована самая высокая температура на Земле - 54,4 °C.

Как передает Report со ссылкой на BBC News, об этом проинформировала Национальная метеорологическая служба США.

Отмечается, что на западном побережье США возможно дальнейшее повышение температуры.

Предыдущий рекорд также был зафиксирован в Долине Смерти. В 2013 году воздух прогрелся там до 54 градусов тепла. В истории также есть данные о температуре 56,7 °C, которая отмечалась на территории парка в 1913 году. Однако эта цифра оспаривается. Некоторые ученые считают, что тогда при измерениях была допущена ошибка.