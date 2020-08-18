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Зафиксирована самая высокая температура на Земле

Зафиксирована самая высокая температура на Земле В национальном парке Долина Смерти в Калифорнии, предположительно, зафиксирована самая высокая температура на Земле - 54,4 °C.
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18 августа 2020 г. 01:44
Зафиксирована самая высокая температура на Земле

В национальном парке Долина Смерти в Калифорнии, предположительно, зафиксирована самая высокая температура на Земле - 54,4 °C.

Как передает Report со ссылкой на BBC News, об этом проинформировала Национальная метеорологическая служба США.

Отмечается, что на западном побережье США возможно дальнейшее повышение температуры.

Предыдущий рекорд также был зафиксирован в Долине Смерти. В 2013 году воздух прогрелся там до 54 градусов тепла. В истории также есть данные о температуре 56,7 °C, которая отмечалась на территории парка в 1913 году. Однако эта цифра оспаривается. Некоторые ученые считают, что тогда при измерениях была допущена ошибка.

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