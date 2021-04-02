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Задержана мошенница, пытавшаяся обмануть родственника Сталина

Задержана мошенница, пытавшаяся обмануть родственника Сталина Мошенники в Москве попытались обмануть родственника Иосифа Сталина более чем на 3 млн рублей, один из злоумышленников задержан
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2 апреля 2021 г. 08:08
Задержана мошенница, пытавшаяся обмануть родственника Сталина

Мошенники в Москве попытались обмануть родственника Иосифа Сталина более чем на 3 млн рублей, один из злоумышленников задержан.

Как передает Report, об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

"92-летний ветеран войны Леонид Аллилуев обратился в полицию и сообщил, что неизвестные звонят ему на телефон и представляясь правоохранителями предлагают передать все имеющиеся у него на счетах средства в размере 3,4 млн рублей (примерно 67,4 тыс. манатов) им якобы для проведения экспертизы", - сказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов проинструктировали пенсионера как вести себя с мошенниками и сумели провести задержание.

"После того как на встречу к пенсионеру за деньгами под видом эксперта полиции приехала некая гражданка и представила фиктивные документы правоохранители задержали ее. Ей оказалась 33-летняя Анастасия Белянкина из Екатеринбурга. Свою вину она полностью признала", - сказал источник.

Леонид Аллилуев - старший сын сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada Stalinin qohumunu aldatmağa çalışan cinayətkar saxlanılıb

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