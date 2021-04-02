Задержана мошенница, пытавшаяся обмануть родственника Сталина

Мошенники в Москве попытались обмануть родственника Иосифа Сталина более чем на 3 млн рублей, один из злоумышленников задержан

Мошенники в Москве попытались обмануть родственника Иосифа Сталина более чем на 3 млн рублей, один из злоумышленников задержан.

Как передает Report, об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

"92-летний ветеран войны Леонид Аллилуев обратился в полицию и сообщил, что неизвестные звонят ему на телефон и представляясь правоохранителями предлагают передать все имеющиеся у него на счетах средства в размере 3,4 млн рублей (примерно 67,4 тыс. манатов) им якобы для проведения экспертизы", - сказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов проинструктировали пенсионера как вести себя с мошенниками и сумели провести задержание.

"После того как на встречу к пенсионеру за деньгами под видом эксперта полиции приехала некая гражданка и представила фиктивные документы правоохранители задержали ее. Ей оказалась 33-летняя Анастасия Белянкина из Екатеринбурга. Свою вину она полностью признала", - сказал источник.

Леонид Аллилуев - старший сын сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.