Задержан сын Ван Дамма

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ 21-летний младший сын актера Жан-Клода Ван Дамма Николас Ван Варенберг был взят под стражу за то, что угрожал ножом своему соседу по комнате.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, информацию распространили местные правоохранительные органы.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Темпе штата Аризона.

Сообщается, что в полицию поступил звонок, согласно которому сын Ван Дамма ударил по лифту в здании, где проживал. Сотрудники правоохранительных органов нашли след крови, ведущий в апартаменты Варенберга. Поговорив с ним и его соседом, они установили, что сын артиста поранил руку.

Полицейские ушли, но через 20 минут сосед Варенберга спустился вниз и заявил, что тот угрожал ему ножом. Как утверждает сосед, сын актера был недоволен, что сосед открыл дверь полиции. Был проведен обыск, в результате которого сотрудники правоохранительных органов нашли нож и запрещенные препараты.

Отметим, что у Жан-Клода Ван Дамма два сына и одна дочь.