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    Юный индонезиец прошел пешком 9 тыс. км ради хаджа

    В среднем он шел 50 километров в день

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Один из участников хаджа в этом году, молодой индонезиец, прошел 9 тыс. км пешком для поклонения святыням ислама в Мекке и Медине, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В этом году обряды хаджа паломники совершали с 30 августа по 4 сентября.

    Молодой индонезийский паломник Мохаммад Кахмим Сетяван прошел пусть в 9 тыс. км пешком, прежде чем он прибыл на хадж этого года, в среднем он шел 50 км в день. Пилигрим прибыл в Мекку из индонезийского города Пекалонгана, откуда он родом. Свое путешествие он начал 28 августа 2016 года. В его рюкзаке было только несколько вещей первой необходимости и Коран. 

    Когда юношу спросили, почему он решил проделать такой длинный и трудный путь в Мекку, когда мог бы просто сесть на самолет, он пояснил, что для него это был такой способ "дисциплинировать себя и укрепить свою веру".

    Индонезиец часто путешествовал ночью, а днем отдыхал в мечетях, общественных зданиях, в жилых домах местных жителей, у которых он находил приют, или же просто располагался на отдых в лесу. 

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