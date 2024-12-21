Японский производитель сакэ планирует создать первый в мире космический напиток

Японская пивоварня сакэ планирует создать первое в мире космическое сакэ, произведя всего одну бутылку и пожертвовав выручку в размере 100 миллионов йен (640 млн долларов США) отечественным компаниям, занимающимся космическими разработками.

Японский производитель сакэ планирует впервые произвести свой напиток в космосе, продать единственную в своем роде бутылку напитка за 100 миллионов йен (640 млн долларов США) и пожертвовать выручку отечественным компаниям, занимающимся космическими разработками.

Об этом передает Report со ссылкой на китайские СМИ.

Компания Asahi Shuzo Co. в префектуре Ямагути заявила, что планирует провести ферментацию риса и другого сырья, используемых в производстве сакэ, на Международной космической станции. Ингредиенты предполагается отправить на орбиту в конце 2025 года.

По заявлению компании, идея заключается в проверке, можно ли создать алкогольные напитки, в данном случае сакэ, вне Земли, если, например, первые поселенцы будут жить на Луне в 2040-х годах.

Специалисты компании будут следить за процессом ферментации с Земли.