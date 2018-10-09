Японский миллиардер намерен отправить в космос команду из творческих людей

© AFP

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Японский миллиардер, владелец компании одежды Юсаку Маэдзава заявил на пресс-конференции в Токио, что возьмет с собой на Луну тех представителей творческих профессий, которые "хотят улучшить мир", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Моя мечта — это мир во всем мире. Я буду искать и позову с собой людей, у которых сильно желание улучшить мир своими произведениями. И, конечно, важно, чтобы мне самому нравились произведения этого человека. Но пока еще ничего не решено. И я еще никому ничего не предлагал", — заявил бизнесмен.

Отметим, что состояние японского предпринимателя, который также известен как коллекционер, оценивается в 3 миллиарда долларов.

По его словам, в команду войдут люди из разных стран. "Хочу, чтобы это было веселое путешествие", — подчеркнул Ю.Маэдзава.

Ранее сообщалось, что Юсаку Миядзава будет участвовать в проекте SpaceX Илона Маска, которая осуществит полет на Луну в 2023 году. Полет будет совершен на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket), строительство которой уже началось.



