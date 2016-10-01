Японский дизайнер сшил "шоколадное" кимоно

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Дизайнер из японского города Киото сшил кимоно из материи с запахом шоколада, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По его данным, Нобуаки Томита представит свою работу в этом месяце в Турине по случаю 150-летия установления дипломатических отношений между Японией и Италией.

Процесс создания "шоколадного" кимоно занял 4 года после того, как первая попытка в 2012 году провалилась и дизайнеру не удавалось закрепить запах и цвет материи, чтобы они не исчезали.

Вместе с партнерами из Турина он стал использовать помимо шоколада какао-бобы из Италии, предприняв около сотни попыток добиться желаемого результата.

"Мы видим, как все меньше профессионалов в традиционных ремеслах и искусстве становится с каждым годом. Я надеюсь своей новой формой искусства сохранить традиции в Киото", - приводит агентство Киодо слова Томиты.