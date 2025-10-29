Японские компании хотят запустить космические перелеты из Токио в Нью-Йорк за 60 минут

Японское туристическое агентство Nippon Travel Agency и стартап Innovative Space Carrier (ISC) договорились о начале коммерциализации проекта космических путешествий, который в будущем позволит соединить Токио и Нью-Йорк за 60 минут через околоземное пространство.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в их совместном заявлении.

На основе подписанного в этом месяце соглашения, предусматривается реализация долгосрочной программы "SPACE Tour". Она предполагает поэтапное развитие космических путешествий - от образовательных программ до полетов и орбитальных туров в 2030-х годах.

Стоимость билета на суборбитальный перелет, по оценке Nippon Travel, составит около 100 млн иен (около $657 тыс.) туда и обратно. Запуски планируется осуществлять с морских платформ, а двигатели и корпуса аппаратов будут многоразовыми.