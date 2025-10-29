Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Японские компании хотят запустить космические перелеты из Токио в Нью-Йорк за 60 минут

    • 29 октября, 2025
    • 11:38
    Японское туристическое агентство Nippon Travel Agency и стартап Innovative Space Carrier (ISC) договорились о начале коммерциализации проекта космических путешествий, который в будущем позволит соединить Токио и Нью-Йорк за 60 минут через околоземное пространство.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в их совместном заявлении.

    На основе подписанного в этом месяце соглашения, предусматривается реализация долгосрочной программы "SPACE Tour". Она предполагает поэтапное развитие космических путешествий - от образовательных программ до полетов и орбитальных туров в 2030-х годах.

    Стоимость билета на суборбитальный перелет, по оценке Nippon Travel, составит около 100 млн иен (около $657 тыс.) туда и обратно. Запуски планируется осуществлять с морских платформ, а двигатели и корпуса аппаратов будут многоразовыми.

