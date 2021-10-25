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Японская принцесса уходит из императорской семьи

Японская принцесса уходит из императорской семьи Японская принцесса Мако, дочь наследника престола принца Акисино и племянница императора Нарухито, посетила в понедельник своих деда и бабушку, теперь уже бывшего императора Акихито и бывшую императрицу Митико, чтобы доложить им о своем предстоящем во вто
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25 октября 2021 г. 08:24
Японская принцесса уходит из императорской семьи
Кэй Комуро и принцесса Мако

Японская принцесса Мако, дочь наследника престола принца Акисино и племянница императора Нарухито, посетила в понедельник своих деда и бабушку, теперь уже бывшего императора Акихито и бывшую императрицу Митико, чтобы доложить им о своем предстоящем во вторник бракосочетании.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Kyodo, эта встреча носила характер прощания, поскольку девушка после выхода замуж покидает семью монарха и становится обычной гражданкой Японии.

Мако была первой из внуков и внучек Акихито и Митико. Ныне 87-летняя Митико неоднократно посвящала ей стихи. Принцесса также с детства помогала бабушке в работе в саду императорского дворца в центре Токио.

Предполагается, что 30-летняя Мако и ее избранник Кэй Комуро 26 октября зарегистрируют брак в одном из японских муниципалитетов. После этого они проведут совместную пресс-конференцию. Затем молодожены переедут в Нью-Йорк, где Комуро устроился на работу в адвокатскую контору. В свою очередь Мако, официально покинув императорскую семью, станет вести частную жизнь.

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