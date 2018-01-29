Японская полиция намерена использовать искусственный интеллект для предсказания преступлений

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Японская полиция приняла решение начать эксперимент с использованием систем искусственного интеллекта для предсказания и предотвращения преступлений, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Эксперимент будет проведен в одном из самых густонаселенных районов страны - примыкающей к Токио префектуре Канагава.

С апреля полиция этого региона получит финансирование на внедрение компьютерной самообучающейся системы, которая призвана анализировать огромные пласты разнородной и не связанной между собой информации, в том числе из социальных сетей. Предполагается, что это поможет выявлять лиц, возможно, причастных к правонарушениям, предсказывать их следующие шаги, включая время и место совершения новых преступлений.

Система будет применять самые современные методы математической статистики. Японская полиция частично использовала компьютерный анализ и раньше. С его помощью, в частности, определялись наиболее криминогенные районы, где требуется дополнительное патрулирование. Однако предсказать преступление таким способом еще не удавалось никогда.