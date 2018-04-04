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    Японская компания создала коллекцию мебели для кошек - ФОТО

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Японская компания Craftsman Made решила оживить некогда процветавшую мебельную индустрию префектуры Фукуока.

    Как передает Report, хорошо зная о любви интернет-сообщества к кошкам, а также о растущем тренде дизайнерской мебели для домашних питомцев, компания направила силы и навыки своих ремесленников на изготовление миниатюрной мебели для кошек.

    Однако это не обычные и знакомые всем башенки, домики и платформы. Изготовленная из Адамова дерева, эта элегантная мебель является точной уменьшенной копией полноразмерных моделей.

    Высококачественная кошачья мебель доступна для приобретения на сайте производителя.

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