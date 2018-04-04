Японская компания создала коллекцию мебели для кошек - ФОТО

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Японская компания Craftsman Made решила оживить некогда процветавшую мебельную индустрию префектуры Фукуока.

Как передает Report, хорошо зная о любви интернет-сообщества к кошкам, а также о растущем тренде дизайнерской мебели для домашних питомцев, компания направила силы и навыки своих ремесленников на изготовление миниатюрной мебели для кошек.

Однако это не обычные и знакомые всем башенки, домики и платформы. Изготовленная из Адамова дерева, эта элегантная мебель является точной уменьшенной копией полноразмерных моделей.

Высококачественная кошачья мебель доступна для приобретения на сайте производителя.