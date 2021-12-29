Япония установила мировой рекорд по "здоровому долгожительству"

Япония установила мировой рекорд по так называемому "здоровому долгожительству" – возрасту, до которого пожилой человек может обходиться без посторонней помощи и не нуждаться в уходе.

Япония установила мировой рекорд по так называемому "здоровому долгожительству" – возрасту, до которого пожилой человек может обходиться без посторонней помощи и не нуждаться в уходе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Минтруда, здравоохранения и благосостояния.

"Возраст здорового долгожительства в Японии – как для мужчин, так и для женщин - стал максимальным в мире", - говорится в сообщении министерства. Для женщин это 75,5 лет, для мужчин 72,6.

По сравнению с данными 2016 года рост составил 0,59 года у женщин и 0,54 у мужчин. В сравнении с 2001 годом возраст "здорового долгожительства" вырос у женщин на 2,73 года, у мужчин на 3,28 года.