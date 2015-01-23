Япония совершит "революцию роботов"

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Правительство Японии намерено реализовать программу по повсеместному использованию роботов в разных сферах жизни к Олимпиаде-2020. На реализацию программы планируется в общей сложности выделить около 20,33 млрд. долларов США. Как сообщает Report cо ссылкой на агентство "Киодо", это следует из заключения специально созванной комиссии при правительстве страны, заседание которой прошло сегодня в канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

К 2020 году Япония планирует активно внедрять роботов в сельское хозяйство, медицину, строительство и другие сферы. В частности, планируется создание и активное использование роботов для транспортировки лежачих больных и для помощи в работе медперсонала, создание тракторов, работающих в автоматическом режиме и другие проекты.

"И частные компании, и государственные институты должны объединиться для осуществления этой задачи. Этот год должен стать началом эры революции роботов", — заявил Синдзо Абэ.