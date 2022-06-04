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Японец стал старейшим в мире переплывшим Тихий океан в одиночку яхтсменом

Японец стал старейшим в мире переплывшим Тихий океан в одиночку яхтсменом 83-летний японец Кеничи Хорие без остановок пересек Тихий океан и стал самым старым в мире яхтсменом-одиночкой.
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4 июня 2022 г. 17:23
Японец стал старейшим в мире переплывшим Тихий океан в одиночку яхтсменом

83-летний японец Кеничи Хорие без остановок пересек Тихий океан и стал самым старым в мире яхтсменом-одиночкой.

Как передает Report, об этом сообщил CNN.

Он провел больше двух месяцев в океане. Он отправился в плавание на парусной лодке Suntory Mermaid III из Сан-Франциско 27 марта и сошел на землю на полуострове Кии на западе Японии 4 июня.

Мужчина рассказал, что некоторые отрезки пути были трудными, однако он каждый день связывался со своей семьей по спутниковому телефону.

"Не позволяйте своим мечтам оставаться мечтами. Поставьте перед собой цель и работайте над ее достижением, и вас ждет прекрасная жизнь", — сказал Хори телеканалу во время своего путешествия.

Это не первый раз, когда Хорие проходит в одиночку Тихий океан. В 1962 году он стал первым человеком в истории, который успешно совершил безостановочное путешествие через Тихий океан — из Японии в Калифорнию.

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Версия на английском языке Japanese man becomes oldest person to sail solo across Pacific

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