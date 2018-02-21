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    Японцы создали суперавтомобиль, который разгоняется до 96 км/ч менее чем за 2 секунды

    Им удалось побить рекорд Tesla Model S, которая в прошлом году была признана самой быстро разгоняющейся машиной в мире

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Японская компания Aspark представила электрический суперкар, который разгоняется до 96 км/ч за 1,9 секунды.

    Как передает Report, об этом сообщает Fortune.

    Ей удалось побить рекорд Tesla Model S, которая в прошлом году была признана самой быстро разгоняющейся машиной в мире, составляющий 2,3 секунды.

    Электромобиль, названный Aspark Owl, бьет рекорд ускорения большинства самых дорогих машин в мире. Bugatti Chiron стоимостью $3 млн разгоняется за 2,3 секунды, а Lamborghini Aventador — за 2,7.

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