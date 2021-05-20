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Японцы по ошибке получили от США по 1 400 долларов

Японцы по ошибке получили от США по 1 400 долларов Налоговая служба США по ошибке разослала тысячам японских пенсионеров чеки на 1 400 долларов.
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20 мая 2021 г. 20:43
Японцы по ошибке получили от США по 1 400 долларов

Налоговая служба США по ошибке разослала тысячам японских пенсионеров чеки на 1 400 долларов.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, ссылаясь на представителя одного из японских банков, газета сообщила о том, что в некоторых отделениях в Токио образовались очереди, так как сотрудникам пришлось обрабатывать чеки в иностранной валюте.

Среди получивших выплаты оказались японцы, ранее жившие в США, но давно покинувшие страну. Им отправили чеки на основании налоговых деклараций, которые подают резиденты.

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