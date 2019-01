We Are The Mighty составило рейтинг стран с худшими ВВС в мире

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Американское военное издание We Are The Mighty составило рейтинг стран с худшими военно-воздушными силами в мире.

Как передает Report, в список попали 10 государств.

Первое место заняла Сирия, второе — Северная Корея. Тройку «лидеров» замкнула Саудовская Аравия.

Издание также отметило Мексику, Пакистан, Украину, Иран, Грецию, Китай и Канаду.