Высокое содержание мочевины в организме способствует развитию слабоумия

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Ученым удалось выяснить, что слабоумие развивается не только из-за серьезных травм головного мозга или старения организма. Как оказалось, существенно на развитие данного недуга влияет содержание мочевины в организме – чем процент выше, тем развитие серьезных болезней куда вероятнее.

Совместная группа ученых из Оклендского университета, Гарвардского университета и Манчестерского университета с помощью Южно-австралийского института смогли определить, что главной причиной развития слабоумия является именно мочевина. Из-за высокого содержания аммиака в жидкости, тяжелые недуги, такие как синдром Хантингтона или болезнь Паркинсона, могут появиться намного вероятнее.

Ученые выяснили, что развитие заболеваний слабоумия происходит после того, как в организме процент мочевины начинает превышать нормы в четыре раза. Однако даже незначительные отклонения от обычного состояния могут повлечь за собой ощутимые последствия, поэтому ученые крайне рекомендуют следить за уровнем аммиака в организме и не игнорировать врачебные обследования.