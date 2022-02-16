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Выращенная в Израиле гигантская клубника попала в Книгу рекордов Гиннесса

Выращенная в Израиле гигантская клубника попала в Книгу рекордов Гиннесса Семья фермеров из Израиля вырастила крупнейшую в мире клубнику, которая была занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
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16 февраля 2022 г. 17:12
Выращенная в Израиле гигантская клубника попала в Книгу рекордов Гиннесса

Семья фермеров из Израиля вырастила крупнейшую в мире клубнику, которая была занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, гигантская клубника была обнаружена семьей Ариэль на их плантации в сельскохозяйственной общине Кадима-Цоран в Центральном округе Израиля.

Плод массой 289 г с длиной окружности 34 см относится к сорту Илан, который впервые вывел ученый Нир Дай из Организации сельскохозяйственных исследований при Минсельхозе еврейского государства, пишет газета The Times of Israel.

Он лично присутствовал при взвешивании клубники, отметив, что в этом году сезон запоздал из-за холодов, что позволило нескольким ягодам срастись в один большой плод.

Семья фермеров вырастила в этом году четыре больших клубники, но только одна из них обошла предыдущего рекордсмена массой 250 г, который был выращен в японской префектуре Фукуока в 2015 году.

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