Выпущены уникальные смарт-часы, которые работают до 50 дней без подзарядки

Китайский бренд Kospet представил на рынке смарт-часы Tank M1 Pro в защищенном корпусе для любителей активного отдыха.

Китайский бренд Kospet представил на рынке смарт-часы Tank M1 Pro в защищенном корпусе для любителей активного отдыха.

Как передает Report со ссылкой на портал GizmoChina , одна из ключевых особенностей модели – автономность, которая при определенных условиях может достигать до 50 дней без подзарядки.

Помимо стойкости к внешним воздействиям и внушительной автономности, часы получили 1.72-дюймовый IPS-экран с разрешением 320×280 пикселей. Подключаются они любому смартфону, на котором установлены Android 6.0 или iOS 9.0 и новее.

Из "умных" фишек предлагают поддержку 24 спортивных режимов, датчики измерения пульса и кислорода в крови, а также функцию мониторинга сна. В интернет-магазине компании новинка стоит 60 долларов.