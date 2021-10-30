О нас
Report Georgia
Аудио новости

Выиграны рекордные 220 млн евро в лотерее EuroMillions

Выиграны рекордные 220 млн евро в лотерее EuroMillions Самый большой джекпот в истории лотереи EuroMillions в размере 220 млн евро достался жительнице Французской Полинезии.
Это интересно
30 октября 2021 г. 08:53
Выиграны рекордные 220 млн евро в лотерее EuroMillions

Самый большой джекпот в истории лотереи EuroMillions в размере 220 млн евро достался жительнице Французской Полинезии.

Как передает Report со ссылкой на коммюнике французского регулятора азартных игр Francaise des jeux (FDJ), девушка играла в лотерею впервые в жизни.

"FDJ передала историческую сумму в 220 млн евро, равную 26,2 млрд тихоокеанских франков, победительнице тиража Euromillions от 15 октября, которая подтвердила свой выигрыш на Таити", - гласит коммюнике регулятора.

Сама победительница, чье имя не раскрывается, рассказала, что ее отец регулярно покупает лотерейные билеты, однако она сама "ждала хорошего момента" и наконец купила билет, положившись на интуицию. Она также призналась, что перед тем, как забрать выигрыш, несколько раз перепрятывала свой билет и в какой-то момент испугалась, что забудет, куда его положила.

До сегодняшнего дня самый большой джекпот, который выигрывали участники лотереи, равнялся 200 млн евро - такая сумма досталась жителю Франции в 2020 году. Дважды 190 млн евро выигрывали жители Великобритании в 2019 и 2012 году, в 2014 году аналогичный выигрыш ушел в Португалию, а в 2017 году - в Испанию.

Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года. Изначально - в Испании, Франции и Великобритании. Позднее к ней присоединились Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Швейцария и Лихтенштейн. Согласно правилам лотереи, победитель имеет право остаться неназванным. Именно так поступает подавляющее большинство европейцев, ставших в одночасье обладателями крупного состояния.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “EuroMillions”da rekord - 220 milyon avro qazanılıb

Самое читаемое

В Баку повесилась 35-летняя женщина 
ФотоВ Баку повесилась 35-летняя женщина 
23 октября 2021 г. 19:44
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
28 октября 2021 г. 21:11
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
26 октября 2021 г. 14:44
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
28 октября 2021 г. 22:23
Президенты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули
26 октября 2021 г. 21:14
Ла Лига: Атлетико сыграл вничью с Леванте
ВидеоЛа Лига: "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте"
29 октября 2021 г. 02:21
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
23 октября 2021 г. 19:30
В одном из ресторанов Баку выявлен больной коронавирусом
В одном из ресторанов Баку выявлен больной коронавирусом
23 октября 2021 г. 14:56
Эрдоган: Наши азербайджанские братья вернулись на свои земли спустя почти 30 лет оккупации
ВидеоЭрдоган: Наши азербайджанские братья вернулись на свои земли спустя почти 30 лет оккупации
28 октября 2021 г. 22:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi