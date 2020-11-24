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Выбраны имена индееек, которых "помилует" Трамп

Выбраны имена индееек, которых "помилует" Трамп Индейки, которых в этом году по традиции "помилует" президент США Дональд Трамп перед празднованием Дня благодарения, получили имена Кукуруза и Початок.
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24 ноября 2020 г. 05:54
Выбраны имена индееек, которых помилует Трамп

Индейки, которых в этом году по традиции "помилует" президент США Дональд Трамп перед празднованием Дня благодарения, получили имена Кукуруза и Початок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, птиц в понедельник представили журналистам на специально организованной пресс-конференции в отеле Willard InterContinental в центре Вашингтона.

Сама "церемония помилования" пройдет в Розовом саду Белого дома во вторник. Пока все желающие могут выбрать, какая именно из двух индеек станет главной "национальной индейкой Дня благодарения". Голосование организовано на страницах Белого дома в соцсетях.

Президенту всегда по традиции привозят двух птиц - главную праздничную индейку и ее "дублера" на случай непредвиденной ситуации в последние минуты перед церемонией. "Помилование", однако, предусмотрено для обеих. Как сообщили на пресс-конференции, птиц после посещения резиденции американского лидера отправят жить в Университет штата Айова.

Напомним, что первым из президентов символическую церемонию "помилования" индеек провел в 1863 году Авраам Линкольн.

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