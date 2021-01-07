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Вторжение протестующих в Капитолий стало первым с 1814 года

Вторжение протестующих в Капитолий стало первым с 1814 года Сегодняшнее вторжение протестующих в здание конгресса США является первым вторжением в Капитолий с момента нападения на него британцев в 1814 году.
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7 января 2021 г. 03:38
Вторжение протестующих в Капитолий стало первым с 1814 года

Сегодняшнее вторжение протестующих в здание конгресса США является первым вторжением в Капитолий с момента нападения на него британцев в 1814 году.

Как передает Report, об этом сообщило CNN cо ссылкой на специалиста по истории Капитолия.

"Сегодня в Капитолий вторглись впервые с 1814 года, когда британцы атаковали его и подожгли во время войны 1812 года, как утверждает директор по научной работе исторического общества Капитолия. Какой позор", - написала Кейтлан Коллинз.

Нападение британских войск на Вашингтон - эпизод англо-американской войны 1812-1815 годов. В результате этого события были сожжены многие правительственные здания, в том числе Белый дом и Капитолий.

Конгресс в соответствии с конституцией США должен был утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал Джо Байден, набрав 306 голосов против 232 у действующего президента Дональда Трампа, который не признал поражение.

Вскоре после начала заседания обеих палат конгресса протестующие, прибывшие в Вашингтон, чтобы выразить поддержку Трампу, ворвались в конгресс и окружили его. Работа конгресса была прекращена, законодатели эвакуированы. Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. У здания Капитолия произошли столкновения сторонников Трампа и полиции.

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