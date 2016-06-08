Вся Кения осталась без света из-за обезьяны

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Виновницей отключения электричества во всей Кении, произошедшего накануне вечером, стала обезьяна, забравшаяся на гидроэлектростанцию и свалившаяся на трансформатор, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По данным компании-оператора электростанции, в результате трансформатор выключился, что спровоцировало потерю 180 мегаватт мощности и цепную реакцию, которая и привела к общенациональному блэкауту.

На восстановление подачи электричества ушло несколько часов. Сама обезьяна успешно пережила падение и не получила серьезных травм. Ее забрали к себе местные защитники дикой природы.

Веерные отключения электроэнергии происходят в Кении достаточно часто. В связи с этим многие местные предприниматели даже обзавелись собственными генераторами, чтобы не прерывать работу во время отключения электроэнергии.