 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вся Кения осталась без света из-за обезьяны

    На восстановление подачи электричества ушло несколько часов

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Виновницей отключения электричества во всей Кении, произошедшего накануне вечером, стала обезьяна, забравшаяся на гидроэлектростанцию и свалившаяся на трансформатор, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    По данным компании-оператора электростанции, в результате трансформатор выключился, что спровоцировало потерю 180 мегаватт мощности и цепную реакцию, которая и привела к общенациональному блэкауту.

    На восстановление подачи электричества ушло несколько часов. Сама обезьяна успешно пережила падение и не получила серьезных травм. Ее забрали к себе местные защитники дикой природы.

    Веерные отключения электроэнергии происходят в Кении достаточно часто. В связи с этим многие местные предприниматели даже обзавелись собственными генераторами, чтобы не прерывать работу во время отключения электроэнергии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi