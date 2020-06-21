Врач рассказал о способе восстановить иммунитет после изоляции

Соблюдение режима ответственного поведения могло снизить иммунитет, но эту проблему можно решить восстановлением режима, сбалансированным питанием и занятиями спортом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем, заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Сергей Пономарев.

Ученые пришли к выводу, что изоляция может негативно отразиться на иммунной системе.

К нарушениям организм могут подтолкнуть психологический стресс, изменения в режиме бодрствования и сна, снижение антигенной нагрузки, а также гиподинамия. При этом психологический стресс играет одну из главных ролей в данных нарушениях.

Для поддержания здорового иммунитета достаточно нормализовать режим труда и отдыха, спать не менее семи часов в сутки, соблюдать сбалансированное питание, а также не забывать про умеренные физические нагрузки и, конечно, позитивное мышление.