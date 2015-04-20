Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Впервые за 50 лет в Непале обнаружены дикие яки.

Как передает Report со ссылкой на BBC, ранее считалось, что как в Бутане, так и в Непале все дикие яки вымерли.

Однако, как рассказали исследователи BBC, шесть животных были найдены в разных районах Гималаев на западе Непала.

В соседних Китае и Индии проживает около 15 тыс. диких яков, уникальных животных, приспособленных к жизни при низких температурах и в высокогорных районах из-за способности их крови переносить больше кислорода.