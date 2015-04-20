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    ​Впервые за 50 лет в Непале обнаружены дикие яки

    Шесть животных были найдены в разных районах Гималаев

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Впервые за 50 лет в Непале обнаружены дикие яки.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, ранее считалось, что как в Бутане, так и в Непале все дикие яки вымерли.

    Однако, как рассказали исследователи BBC, шесть животных были найдены в разных районах Гималаев на западе Непала.

    В соседних Китае и Индии проживает около 15 тыс. диких яков, уникальных животных, приспособленных к жизни при низких температурах и в высокогорных районах из-за способности их крови переносить больше кислорода.

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