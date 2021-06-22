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Впервые бриллиант стоимостью 10-15 млн долларов можно будет купить за криптовалюту

Впервые бриллиант стоимостью 10-15 млн долларов можно будет купить за криптовалюту Бриллиант грушевидной формы цветовой категории D весом 101,38 карата, оценочная стоимость которого варьируется от 10 до 15 млн долларов США, можно будет приобрести за криптовалюту: это самый дорогой выставленный на торги физический объект, который можно б
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22 июня 2021 г. 18:47
Впервые бриллиант стоимостью 10-15 млн долларов можно будет купить за криптовалюту

Бриллиант грушевидной формы цветовой категории D весом 101,38 карата, оценочная стоимость которого варьируется от 10 до 15 млн долларов США, можно будет приобрести за криптовалюту: это самый дорогой выставленный на торги физический объект, который можно будет купить с ее помощью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила пресс-служба аукционного дома Sotheby's.

Торги пройдут 9 июля в Гонконге в традиционном офлайн-формате. Покупку можно будет оплатить как обычными (фиатными) деньгами, так и криптовалютами - Bitcoin или Ethereum - через платформу Coinbase Commerce. С 3 по 8 июля бриллиант, получивший название The Key 10138, будет выставлен в галерее Sotheby's в Гонконге.

"Бриллианты - ключ к пониманию истории Земли, рассказывающий нам об уделе человеческом и о сверхъестественной силе красоты. Дав бриллианту название "The Key 10138", мы хотим подчеркнуть способность этого камня озарять наш путь и вместе с тем намекаем на важную роль цифровых ключей в мире NFT (невзаимозаменяемых токенов - виртуальных цифровых единиц в блокчейн-сети) и криптовалюты", - рассказал заместитель председателя ювелирного подразделения Sotheby's в Азии Вэньхао Юй.

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