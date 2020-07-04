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ВОЗ прекратила испытания двух лекарств на пациентах с COVID-19

ВОЗ прекратила испытания двух лекарств на пациентах с COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания гидроксихлорохина (лекарство против малярии) и лопинавира/ритонавира (антиретровирусный препарат) на госпитализированных пациентах с коронавирусом.
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4 июля 2020 г. 23:36
ВОЗ прекратила испытания двух лекарств на пациентах с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания гидроксихлорохина (лекарство против малярии) и лопинавира/ритонавира (антиретровирусный препарат) на госпитализированных пациентах с коронавирусом.

Как передает Report  со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Согласно документу, решение было принято по рекомендации международного руководящего комитета так называемого испытания солидарности, направленного на разработку средства от коронавируса. В его рамках было проведено сравнение влияния на смертность от вызываемого вирусом заболевания двух данных препаратов и стандартов оказания медицинской помощи.

"Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19", - говорится в заявлении ВОЗ. Уточняется, что заключение касается исключительно тестирования этих средств на инфицированных коронавирусом в лечебных учреждениях.

 

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