ВОЗ назвала главный симптом COVID-19

Всемирная организация здравоохранения назвала самый главный симптом при заражении коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это лихорадка, которая сопровождается температурой больше 38 градусов.

По данным организации, с этим сталкиваются более 90% заболевших. Больные просыпаются среди ночи в помутнении сознания и не понимают, что происходит, пояснили специалисты.

По последним данным, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 1 353 361, за все время скончались 79 235 человек.