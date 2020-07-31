Восковые фигуры Музея мадам Тюссо выставили на всеобщее обозрение в центре Лондона

Самые яркие восковые фигуры мировых лидеров, членов британской королевской семьи, звезд музыки и кино из лондонского Музея мадам Тюссо были выставлены на всеобщее обозрение в центре Лондона.

Самые яркие восковые фигуры мировых лидеров, членов британской королевской семьи, звезд музыки и кино из лондонского Музея мадам Тюссо были выставлены на всеобщее обозрение в центре Лондона.

Как передает Report со ссылкой на Газету.ру, об этом сообщает Reuters.

Любые желающие теперь могут увидеть фигуры королевы Великобритании Елизаветы II, принца Гарри и Меган Маркл, президента США Дональда Трампа и британского премьера Бориса Джонсона, актера Дуэйна Джонсона, певиц Тейлор Свифт и Бейонсе совершенно бесплатно.

Многие экспонаты облачены в маски и расставлены с учетом социальной дистанции. Они расположены перед Музеем мадам Тюссо в преддверии его открытия. Галерея закрылась 20 марта из-за пандемии коронавируса.