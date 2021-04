Восковые фигуры Байдена и Харрис пополнят экспозицию Музея мадам Тюссо

Восковая фигура вице-президента США Камалы Харрис скоро появится в Музее мадам Тюссо в США.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter музея.

"Камала Харрис станет первым вице-президентом США, который будет увековечен в Музее восковых фигур мадам Тюссо", - говорится в тексте сообщения.

По данным портала TMZ , работу над фигурой Харрис ведет группа скульпторов из Лондона, которые одновременно изготавливают восковую копию президента США Джозефа Байдена. Обе работы планируется завершить через шесть месяцев.

Фигуры Байдена и Харрис решено разместить в экспозиции филиала Музея мадам Тюссо в Нью-Йорке. Экспозиция воссоздает Овальный кабинет Белого дома.