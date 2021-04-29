Восковые фигуры Байдена и Харрис пополнят экспозицию Музея мадам Тюссо

"Камала Харрис станет первым вице-президентом США, который будет увековечен в Музее восковых фигур мадам Тюссо", - говорится в тексте сообщения.
По данным портала TMZ, работу над фигурой Харрис ведет группа скульпторов из Лондона, которые одновременно изготавливают восковую копию президента США Джозефа Байдена. Обе работы планируется завершить через шесть месяцев.
Фигуры Байдена и Харрис решено разместить в экспозиции филиала Музея мадам Тюссо в Нью-Йорке. Экспозиция воссоздает Овальный кабинет Белого дома.