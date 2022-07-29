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Volkswagen показал аэромобиль с дальностью полета 200 км

Volkswagen показал аэромобиль с дальностью полета 200 км Volkswagen Group представила первый прототип пилотируемого летательного аппарата V.MO с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).
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29 июля 2022 г. 05:09
Volkswagen показал аэромобиль с дальностью полета 200 км

Volkswagen Group представила первый прототип пилотируемого летательного аппарата V.MO с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, над аэромобилем работало специально созданное в Китае подразделение Urban Air Mobility. На первых порах проект нацелится на создание новой концепции путешествий высокого класса для состоятельных клиентов. В будущем аппарат сможет стать частью общедоступной воздушной мобильности в китайских мегаполисах.

V.MO - полностью электрический пилотируемый летательный аппарат, способный перевозить до четырех пассажиров с багажом. Максимальный вес, который способен поднять в воздух V.MO, не называется, а предельная дальность полета составляет 200 километров.

Прототип оснащен 11,2-метровыми крыльями и 10 винтами: восемь предназначены для вертикального взлета и посадки, а два расположенных сзади — для горизонтального движения.

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