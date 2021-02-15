Во льдах Антарктиды нашли неизвестных животных

Ученые почти ничего не знают о них, кроме того, что эти существа похожи на губок

На глубине в 900 метров от поверхности шельфового ледника Фильхнера, который находится на западном берегу Антарктиды, ученые обнаружили странных созданий, похожих на губок. Они обитают на булыжниках и предположительно представляют собой неизвестный науке вид. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, статью с описанием находки опубликовал научный журнал Frontiers in Marine Science.

Шельфовые ледники покрывают поверхность более 1,5 млн км2 континентального шельфа Антарктиды, но изучены они очень поверхностно. Их исследуют в основном геологи, которые бурят скважины во льду и собирают образцы льда и горных пород, чтобы выяснить, как образовались эти ледники.

В ходе исследования одной из таких скважин ученые под руководством биогеографа Хью Гриффитса из Британской антарктической службы наткнулись на булыжник. Камера запечатлела, что его покрывали неизвестные существа, по внешнему виду похожие на губок – водные организмы, которые обитают на морском дне, прикрепляясь к скалам. Пропитание себе они добывают, пропуская через себя воду и захватывая питательные вещества из нее.

Современные представления о животных, которые могут обитать под шельфовыми ледниками, говорят, что вероятность встречи подобных животных в таких условиях очень мала. Дело в том, что их жизнь зависит от притока воды с пищей. Ранее ученые находили во льдах только подвижных существ – мелких рыб, червей, медуз или криль, которые могут искать пищу и двигаться за ней самостоятельно.



"Наше открытие поднимает больше вопросов, чем дает ответов, – отмечает Гриффитс. – Как эти животные туда попали? Чем они питаются? Как долго там находятся? Насколько часто встречаются такие булыжники, покрытые живыми существами? И, наконец, что случится с ними, если ледник разрушится?" Ответы на все эти вопросы ученые надеются найти в дальнейших исследованиях.