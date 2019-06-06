Во Франции ветеран 97 лет прыгнул с парашютом в честь высадки в Нормандии - ВИДЕО

Девяностосемилетний американский ветеран Том Рис в среду прыгнул с парашютом, чтобы почтить память участников операции "Оверлорд".

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телерадиокомпания RTL.

Ветеран совершил прыжок в городе Карантан, где он высадился 75 лет назад.

"Я знаю, что может случиться. Мы не хотим никакого несчастного случая, никакой проблемы. Мы преуспеем, потому что это наша миссия", - заявил он.

Ветеран добавил, что Франция для него - вторая родина.

"Если мы должны будем вернуться однажды, мы это сделаем", - сказал он.

Он прыгнул вместе с более чем 200 парашютистами из 14 разных стран.

В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии (Франция) был открыт второй фронт (операция "Оверлорд").