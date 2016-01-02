​Во Франции в новогоднюю ночь сожжены 804 автомобиля

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ За время новогодней ночи во Франции сожжены хулиганами 804 автомобиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел страны Бернар Казнев.

По словам главы МВД, это на 14,5% меньше, чем в этот же период в прошлом году. Тогда были уничтожены 940 автомобилей.

При этом число задержанных хулиганов возросло вдвое. По итогам этой новогодней ночи оно достигло 622 человека. 368 человек из их числа помещены под временный арест.