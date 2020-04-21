Во Франции в McDonald's выстроилась многокилометровая очередь - ВИДЕО

Возобновление работы ресторана McDonald's в столичном регионе Франции стало причиной многокилометровой очереди из автомобилистов, соскучившихся по классическому фастфуду в условиях карантина из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, новости об открытии ресторана в департаменте Сена и Марна в понедельник распространялись с быстротой молнии.

Речь идет о заведении типа Drive McDo, продающем еду водителям, которым при этом не требуется выходить из автомобиля.

Видеозаписи в соцсетях свидетельствуют, что к вечеру понедельника у ресторана выстроилась многокилометровая очередь, а ожидание возможности сделать заказ длилось около трех часов.